Hatay ve Alanya'dan gollü prova!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay ve Alanya'dan gollü prova!
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28 Temmuz 2021 22:23
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Hatayspor ile Alanyaspor hazırlık maçı yaptı.

Tesislerde birinci antrenman sahasında gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf ve Burak Öksüz birer gol kaydederken, Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou da fileleri havalandırdı.

İlk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ikinci yarısında ise Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca takıma adına beraberlik golünü kaydetti.

Hazırlık maçı 2-2 sona erdi.


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