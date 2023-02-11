Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti.



Arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin büyük hasara neden olduğu Hatay'a 110 kilometre, Osmaniye'ye ise 20 kilometre uzaklıktaki 42 bin nüfuslu Hatay'ın Erzin ilçesinde ise tek bina bile yıkılmadı. Yıkım nedeniyle bir kişi bile hayatını kaybetmedi.



"YIKILAN BİR TEK BİNAMIZ OLMADI"



Depremden kaynaklı can kayıplarının olmadığını ifade eden CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Erzin'imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun'da, Hatay'da, Osmaniye'de yaşayan vatandaşlardan 50-60 kişi ölenler oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Ancak Erzin'de depremden kaynaklı ölüm olmadı çok şükür" dedi.



"DEPREM SONRASI İLÇEYİ GEZEREK HASAR DURUMUNU İNCELEDİM"



Deprem anını ve sonrasını anlatan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu şunları söyledi:



*İlçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle. O gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır.



*Ben de tek katlı müstakil bir evde oturuyorum. Çok şiddetli sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk. Bitmesini bekledik ama bir türlü bitmek bilmedi.



*Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince apar topar hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden.



*O arada elektrikler kesildi ve bir şey göremiyorduk. Sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi dolaşmaya başladık. Erzin'imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı.



"KAÇAK YAPIYA MÜSAADE ETMEDİM



İlçede kendi döneminde kaçak yapıya izin vermediğini ifade eden Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, şöyle konuştu:



*Herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler.



*Hatta seçimlerden sonra uzaktan da bir akrabamız olan kişi yanıma gelerek, 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan…' dedi. Ben de kendisine yapabileceğim bir şey olmadığını söylediğimde 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dedi.



*Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var.



*Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum.



*Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyorum ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle.



TAVŞANCIL'I AKILLARA GETİRDİ



Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem kaynaklı bir tek binanın yıkılmamış olması, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yıkılmayan tek yer olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl'ı akıllara getirdi.



O büyük depremde Körfez bölgesi adeta dümdüz olurken Tavşancıl, depremin tam merkez üssünde yer almasına rağmen imar planıyla tek bir binanın bile yıkılmaması ile gündem olmuştu.





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