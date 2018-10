Hatay, gözünü Avrupa Kupası'na dikti

"Her gün daha iyi olmak için çalışacağız"

Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak sezona iyi bir giriş yapan Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu performansını FIBA Avrupa Ligi'nde de sürdürmeyi hedefliyor.Geçen yıl başarılı bir sezon geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.Bu sezon öncesi de iyi bir hazırlık dönemi geçiren ve kadrosuna 3'ü yabancı toplam 9 oyuncu katan Hatay ekibi, 10 Ekim'de Adana'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek tarihinde ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa macerasına 25 Ekim Perşembe günü B Grubu'nda sahasında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile yapacağı maçla başlayacak.Başantrenör Katerina Hatzidaki, yaptığı açıklamada, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.Her yeni sezona bir öncekinden daha iyi olma hedefiyle başladıklarını ifade eden Hatzidaki, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı Kupası öyle bir maçtı ki iki takım için de yüzde 50 yüzde 50 şans vardı. Karşılaşmada oyuncularım gerçekten çok iyi savaştılar, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve kazandık. Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla çok iyi bir başlangıç yaptık ama tabii ki herkesin daha fazla beklentileri olduğunu biliyoruz. Büyük bir hedefimiz var. Yüksek tempoda güzel maçlar oynayacağız ve bütün karşılaşmaları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."Yunan başantrenör, yeni transferler de yaptıklarını anımsatarak, doğru isimleri alarak takımın kimyasını oluşturduklarını sözlerine ekledi.Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar ise takımın gücünün ve potansiyelinin her zaman farkında olduklarını kaydetti.Takıma bazı takviyeler yaparak bu sezon da her kulvarda iddialı hale gelmeye çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tüm dikkatleri çekecek bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini aktardı.Takım kaptanı Courtney Paris ise geçen yıl iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak bazı büyük maçlarda gerekeni yapamadıklarının altını çizerek, hatalarından ders çıkararak daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.Takımın çok iyi uyum sağladığını anlatan ABD'li oyuncu,diye konuştu.Takımın forveti Katsiaryna Snytsina ise mücadele edecekleri tüm kulvarlarda kupalara uzanıp taraftarlarıyla sevinç yaşamak istediklerini dile getirdi.Hatay Büyükşehir Belediyespor-Perfumerias Avenida maçı 25 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Antakya Spor Salonu'nda oynanacak.