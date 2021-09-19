Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelen Hatayspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Kayserispor, 4. dakikada Bernard Mensah'ın attığı golle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ile 71. dakikada El Kaabi kaydetti.



Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 10 yaparak 4. sıraya kadar yükseldi. Öte yandan Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrılmış da oldu.



3 maç sonra yenilgi alan Kayserispor ise 7 puanla 10. basamakta kaldı.



Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.



24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.



30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.



41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



