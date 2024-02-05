Hatay'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat yarın Hatay'da okullar tatil mi? Hatay valisi açıkladı

Son dakika eğitim haberleri... 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yarın okullar tatil edildi.



6 ŞUBAT HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği açıklaması şu şekildedir:



"06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."



HATAY'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?



Buna göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, afetin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.









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