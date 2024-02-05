Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 16:59

Hatay'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat yarın Hatay'da okullar tatil mi? Hatay valisi açıkladı

Son dakika eğitim haberleri... Hatay'da yarın okullar tatil mi? Hatay valisi açıkladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümü yarın. Hatay Valiliği, yarın Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Peki, yarın Hatay'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Hatay'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat yarın Hatay'da okullar tatil mi? Hatay valisi açıkladı
Abone Ol
Son dakika eğitim haberleri... 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yarın okullar tatil edildi.

6 ŞUBAT HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği açıklaması şu şekildedir:

"06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

HATAY'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, afetin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı Beşiktaş Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Deco'dan teknik direktör açıklaması! Barcelona Deco'dan teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe'de kupa mesaisi Fenerbahçe Fenerbahçe'de kupa mesaisi
Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 5 Şubat 2024 Gündem Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 5 Şubat 2024
Taraftar, Hatayspor coşkusunun yeniden kentte yaşanacağı günleri hasretle bekliyor Hatayspor Taraftar, Hatayspor coşkusunun yeniden kentte yaşanacağı günleri hasretle bekliyor
Beşiktaş, ayrılığı açıkladı! Beşiktaş Beşiktaş, ayrılığı açıkladı!
Bakasetas: 'Böyle devam etmeliyiz' Panathinaikos Bakasetas: "Böyle devam etmeliyiz"
'En'lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında Dünya Futbolu "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında
Depremzede Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor Galatasaray Depremzede Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Tete'ye iki talip birden!
2
Galatasaray'da sezon sonuna kadar Ziyech!
3
Roma'dan Renato Sanches için açıklama
4
Galatasaray'da transfer rötar yaptı!
5
Muslera, Galatasaray'ı bekliyor!
6
Beşiktaş, ayrılığı açıkladı!
7
Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok