Hatay'da iki su topu sporcusu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle Hatay BB Sutopu oyuncuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy, vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatay'da iki su topu sporcusu hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2023 16:30
Türkiye Sutopu Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un aileleriyle birlikte vefat ettiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Akıncılar ve Aksoy ailelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Su topu branşında, Şehitkamil Belediyespor'dan Aybüke Aksoy ile Antakya Yıldızlar Spor Kulübünün antrenörü Ömer Hattapoğlu da yaşanan depremlerde vefat etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ