Hatay'da başpehlivan Barış Güngör

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatay'da başpehlivan Barış Güngör
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2021 01:39
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.

Yayladağı ilçesi Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'ndaki güreşçilerin aba giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, müsabakaya yaklaşık 18 ilden 1000'e yakın güreşçinin katılım sağladığını söyledi.

Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu belirten başpehlivan Güngör ise organizasyona Gaziantep'ten katıldığını söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de organizasyonu takip etti.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.