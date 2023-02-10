Hatay'da aynı enkazdan 8 kişi kurtarıldı

Deprem felaketinin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'dan 102. saatte mucize haberi geldi.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da 102. saatte Arzu Apartmanı'ndan altı kişi sağ kurtarıldı.



Devam eden çalışmaların ardından 107. saatte aynı apartmandan iki kişi daha sağ olarak çıkartıldı.





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