Hatay'da aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarında Hatay Arzu Apartmanı'ndan altı kişi sağ kurtarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatay'da aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı
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10 Şubat 2023 10:56
Deprem felaketinin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'dan 102. saatte mucize haberi geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da 102. saatte Arzu Apartmanı'ndan altı kişi sağ kurtarıldı.

Aynı apartmandan 3 kişi içi çalışmalar devam ediyor.

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