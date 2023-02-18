Hatay'da 296. saatte 3 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.



Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.



Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.



ÇOCUK KURTARILAMADI



Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.



Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



BAKAN KOCA: BİLİNCİ AÇIK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 296'ncı saatte kurtarılan depremzedenin sağlık durumu hakkında, "40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık" dedi.



Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'dan 296'ncı saat haberi. Enkaz altından 296'ncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor" ifadelerine yer verildi.





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