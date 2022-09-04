Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Onur Ergün kaydetti. Adana Demirspor'un golü 90+9. dakikada Tayyip Talha'dan geldi.



Adana Demirspor'da Henry Onyekuru'nun 90. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda hakem Burak Şeker oyunu devam ettirdi.



VAR 'GOL YOK' DEDİ



Hakem Burak Şeker, VAR hakemi Koray Gençerler'in uyarısı üzerine monitörden inceleme yaptı. Adana Demirspor'un 90+3'te Tayyip Talha ile bulduğu golü iptal etti.



İlk haftayı bay geçen Hatayspor alınan bu sonucun ardından ligde puanla tanıştı. Adana Demirspor ise ligdeki 2. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.



30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.



33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.



37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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