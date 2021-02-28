Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.
Test sonucunda Gizem'in Kovid-19'a yakalandığının belirlendiğini aktaran Yiğitbaşı, kulüp tesisinde izolasyona alınan oyuncularının tedavisine başlandığını dile getirdi.
Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.
Test sonucunda Gizem'in Kovid-19'a yakalandığının belirlendiğini aktaran Yiğitbaşı, kulüp tesisinde izolasyona alınan oyuncularının tedavisine başlandığını dile getirdi.