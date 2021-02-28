Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan koronavirüse yakalandı.

Haber; AA
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Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı
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28 Şubat 2021 15:09
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.

Test sonucunda Gizem'in Kovid-19'a yakalandığının belirlendiğini aktaran Yiğitbaşı, kulüp tesisinde izolasyona alınan oyuncularının tedavisine başlandığını dile getirdi.



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