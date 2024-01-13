Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan takviye!

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan takviye!
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13 Ocak 2024 14:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki pasör Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takımımızın formasını giyen Makedonyalı pasör Gjorgi Gjorgiev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Gjorgi." ifadeleri kullanıldı.

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