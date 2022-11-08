Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya'yı yıktı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-71 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Muhammed Murat Zafer, Sezer Bor
Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 3, White 18, Gülse Uğur 6, Melike Çetinkaya 2, Gizem Tüzün 2, Turner 2, Melike Tuğba Oral 5, Harris 33
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün, Prints 16, Tuğçe Canıtez, Gizem Başaran Turan 13, Prince 21, Gatling 8
1. Periyot: 26-13
Devre: 34-33
3. Periyot: 50-52
5 faulla çıkan: 21.31 Melike Tuğba Oral (Çankaya Üniversitesi)
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Muhammed Murat Zafer, Sezer Bor
Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 3, White 18, Gülse Uğur 6, Melike Çetinkaya 2, Gizem Tüzün 2, Turner 2, Melike Tuğba Oral 5, Harris 33
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün, Prints 16, Tuğçe Canıtez, Gizem Başaran Turan 13, Prince 21, Gatling 8
1. Periyot: 26-13
Devre: 34-33
3. Periyot: 50-52
5 faulla çıkan: 21.31 Melike Tuğba Oral (Çankaya Üniversitesi)
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