Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya'yı yıktı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya'yı yıktı!
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07 Kasım 2022 21:02
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-71 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Muhammed Murat Zafer, Sezer Bor

Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 3, White 18, Gülse Uğur 6, Melike Çetinkaya 2, Gizem Tüzün 2, Turner 2, Melike Tuğba Oral 5, Harris 33

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün, Prints 16, Tuğçe Canıtez, Gizem Başaran Turan 13, Prince 21, Gatling 8

1. Periyot: 26-13

Devre: 34-33

3. Periyot: 50-52

5 faulla çıkan: 21.31 Melike Tuğba Oral (Çankaya Üniversitesi)

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