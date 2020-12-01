Hatay Belediyespor'da 10 kişi Kovid-19'a yakalandı

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Takımın, BOTAŞ ve Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı karşılaşmalar ertelendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay Belediyespor'da 10 kişi Kovid-19'a yakalandı
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01 Aralık 2020 15:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Takım menajeri Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testinden geçirildiğini belirtti.

6 oyuncunun yanı sıra, kendisinin de aralarında bulunduğu teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucunun pozitif sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantinada bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, yarınki BOTAŞ ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.



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