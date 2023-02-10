Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün acısı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can ve eşinin, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiklerini açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can ve kıymetli eşinin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ