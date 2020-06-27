Hatay BB, Özge Yavaş ile sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatay BB, Özge Yavaş ile sözleşme yeniledi
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27 Haziran 2020 15:30
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge Yavaş ile gelecek sezon için yeniden anlaştıklarını belirtti.

Oyun kurucu 1,72 metre boyundaki genç basketbolcuyla yeni sezonda birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Bayraktar, transfer çalışmalarının süreceğini vurguladı.



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