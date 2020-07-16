Hatay BB, Kübra İmren Siyahdemir'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatay BB, Kübra İmren Siyahdemir'i transfer etti
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16 Temmuz 2020 15:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kısa forvet mevkisinde oynayan Kübra, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giymişti.



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