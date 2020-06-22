ÖZEL RÖPORTAJ | Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray maçıyla ilgili olarak SPORX'e açıklamalarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy ve Okan Kocuk hakkında konuşan Müslüm Özmen, Fatih Terim ile ilgili de açıklama yaptı.



"YENİLSEK BİLE ÜZÜLMEZDİK!"



Müslüm Özmen, Galatasaray deplasmanında nefes kesen bir maç oynadıklarını söylerken "İkinci yarının ortalarında aşağıya indim oyuncularımla birlikte izledim. Herkes hırslıydı, taraftar gibiydik. Çok iyiydik. Hakkımızı sonuna kadar savunduk. Özellikle son dönemlerde oyuncularımız müthiş performans gösterdi. Yenilsek bile üzülmezdik. Hocamızın doğru hamleleri de bize önemli katkı yaptı." dedi.



"HERKESE HAKEM HATASI OLABİLİR"



Hakem Alper Ulusoy'un kararlarıyla ilgili de SPORX'e konuşan Müslüm Özmeni "Hakem kararlarını çok konuşmak istemiyorum. Bizim aleyhimize olanlarda vardı. Bunlar olağan şeyler. Bizim beklentimiz hakemlerin gördüklerini çalması bizim aleyhimizede lehimizede olabilir." diye konuştu.



"KURAL HATASI! HAKEM DEĞİL OKAN!"



Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un son dakikada topu elinde tuttuğu pozisyonla ilgili de konuşan Müslüm Özmen, "Galatasaray kalecisi 18 saniye topu elinde tuttu. Kural hatası yapıldı ve verilen karar çok doğru. Galatasaray'da Fatih Terim 4 kişi ile maç idare ediyor. Bu kural var mı var. Bunu çıkıp kendisi kalecisine söylecek. Topu oyuna sokmasını kendisi diyecek. Bence Galatasaray hatayı kendisinde arasın. Kendine büyük diyen camialar hakemlerin üzerinden camialarını ayakta tutmaya çalışmasınlar. Her platformda artık varız." açıklamasını yaptı.



"BİZE NE ŞAMPİYONLUKTAN!"



Müslüm Özmen ayrıca "Tartışmalar sırasında Necati Ateş, bizim yardımcı hocaların üzerine yürümeye kalktı. Atlayıp, dövmeye geliyordu. Necati Ateş'in gözü hiçbir şey görmüyordu, üzerimize doğru geliyordu. Güvenlik görevlileri ve sağduyulu Galatasaraylı arkadaşlar, olayları engelledi. Galatasaray yöneticileri ve yedek kulübesinden bazıları 'Şampiyon mu olacaksınız?' dedi. Biz Galatasaray'a maçı mı bırakacağız, bana ne şampiyonluktan." diyerek sözlerini noktaladı.



