Hat-San halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? | Hat-San Gemi katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, helal mi?

Hat-San Gemi, halka arz yoluyla 188.037.093 TL olan mevcut sermayesini 33.462.907 TL artırarak 221.500.000 TL'ye çıkaracak.Şirket, halka arz aşamasında ayrıca mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ'nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirilecek.Hat-San Gemi İnşaa talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 olarak belirlendi. Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Halka arz sonrası Hat-San Gemi'nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.Bireysel Toplam Lot 31.010.000EBEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olduğu öğrenildi.HAT-SAN Tersanesi bir "PEKAR GRUP" kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova'da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve Esas Sözleşmede yazılı olan diğer işleri yapmaktır.Şirketin ana faaliyet alan yen gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızaklar ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amacı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir.Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.2022 Hasılat: 1,1 milyar TL2022 Brüt Kâr: 534,3 Milyon TL2021 Hasılat: 458 Milyon TL2021 Brüt Kâr: 79,9 Milyon TL2020 Hasılat: 384,1 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 47,1 Milyon TL2020 yılında 384,2 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 2020 yılına göre 19,2% artışla 458,1 milyon TL'ye, 2022 yılında da 2021 yılına göre 147,2% artışla 1,1 milyar TL'ye yükselmiştir.2021 yılında pandemi etkilerinin devam etmesi, şirketin kaynaklarının bir kısmını yeni yatırım olan yüzer havuz inşası ve A-21 parselde 2020 yılında kullanım hakkı elde edilen bölümün düzenlenmesinde kullanması sebebiyle şirketin satışları 2020 yılına göre sınır artış göstermiştir. 2022 yılında pandemi etkisinin neredeyse sona ermesiyle artan sipariş miktarı, yükselen döviz kurları ve eski yüzer havuzun satışına bağlı olarak şirketin hasılatı. 2021 yılına göre 147,2% artış göstermiştir, Finansal tablo dönemlerinde şirketin hasılatının yıllık bileşik büyüme oran: 72%' dir.1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.5 gün boyunca 2,16 milyon adet günlük alım emri verilecek. (Pekar Grup İnşaat)Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.