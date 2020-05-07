Hastaneye kaldırılan Ronald Koeman'dan güzel haber

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılan Ronald Koeman'dan güzel haber
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07 Mayıs 2020 19:00
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

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