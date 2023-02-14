Hastaları çarşaflarla sarkıtarak indirdiler: Film gibi kurtarma!

Antakya'da yarısı göçen Özel Akademi Hastanesi'nde deprem sırasında nöbetçi olan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, deprem anında yarısı göçen hastaneden hastaları nasıl tahliye ettiklerini anlattı.

Haber; Milliyet
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Hastaları çarşaflarla sarkıtarak indirdiler: Film gibi kurtarma!
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14 Şubat 2023 08:54
Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, deprem anında yarısı göçen Özel Akademi Hastanesi'nden hastaları nasıl tahliye ettiklerini anlattı.

Deprem anında hastanenin 5. katında olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Maalesef sarsıntı ile birlikte, hastanenin ilk 3 katı çöktü. O saatte acil servis dışında diğer katlardaki poliklinik servisleri boş olması en büyük şansımızdı. Benim bulunduğum 5. kat çöken alt katların üzerine binerken adeta 2 kat seviyesine inmiş oldu. UMKE'de uzun yıllar tatbikat ve eğitimlere katıldığım için serinkanlılığımı kaybetmeden hastaları tahliye etmek için hemen kafamda bir planlama yaptım. Veranda, balkon dediğim kısımdan hastaların yataklara çarşaflarla sarılarak indirilmesinden başka çare olmadığına karar verdik.

Bu sırada karanlık olduğundan hastalar yaralanmasın diye balkondan aşağı yataklar attık çünkü enkaz parçaları ve demir parçaların hastalara zarar vermemesi gerekiyordu. Hastaları çarşaflara sararak aşağı attığımız yataklara doğru sarkıtarak tahliyelerini sağladık. Sokaktaki birkaç genç de durumu görünce sarkıttığımız hastaları aşağıda kucaklayıp enkazdan uzaklaştırdılar.

4.kat çocuk servisi ve doğum servisiydi. Gebelerin yanı sıra anne ve bebekleri yatakların üzerine doğru birbirine bağladığımız çarşaflarla sarkıtarak tahliye ettik. Bu tahliye işlemi korku, endişe içinde 3 saat sürdü. 8.katta olanlara ulaşma şansımız olmadığından, o kişileri diğer yardım ekipleri çıkarttı."

 

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