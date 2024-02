Eski NBA pivotu Hassan Whiteside'ın basketbolu bıraktığı bildirildi.



Son olarak Porto Riko'da forma giyen 34 yaşındaki oyuncunun, Via El Vacilón Del BSN'e göre emekliye ayrıldığı açıklandı:



"Hassan Whiteside, Pirates of Quebradillas yönetimine basketbolu bırakma niyetini bildirdi. Yani takıma geri dönmeyecek."



Whiteside, en son NBA'de 2021-22 sezonunda Utah Jazz forması giymiş ve 65 maçta 8,2 sayı, 7,6 ribaund ve 1,6 blok ortalamaları yakalamıştı.



2010 NBA Draftı'nda 33. sırada seçilmiş olan Whiteside, Jazz'in yanı sıra aynı zamanda Miami Heat, Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers ekiplerinde de forma giymişti.



Whiteside, On sezonluk NBA kariyeri boyunca toplam 511 sezon maçında 12,6 sayı, 10,8 ribaund ve 2,2 istatistiklerini tutturdu.