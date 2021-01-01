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Haslem: "Robinson, hayatımda gördüğüm en iyi şutör"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem, takım arkadaşı Duncan Robinson'ın, gördüğü en iyi şutör olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem, takım arkadaşı Duncan Robinson'ın, gördüğü en iyi şutör olduğunu söyledi.

Haslem kısa süre önce 'Neat and Unfiltered Podcast'te Kenyon Martin Sr.'a konuk oldu ve Robinson'un gördüğü en iyi şutör olduğunu belirtti:

"Duncan, gördüğüm en iyi şutör. Ve ben en iyileriyle oynamıştım. Ray Allen, Mike Miller, James Jones, Rashard Lewis, Daequan Cook. Üç sayı yarışmaları kazanmış bazı oyuncularla beraberdim."

Haslem, konu üçlük atmak olduğunda Robinson'ı bu kadar özel kılan şey hakkında daha fazla ayrıntı verdi:

"Duncan'ı en iyi şutör yapan şey, şutunu çıkarma şekli. Bunu birçok farklı şekilde yapıyor: Dripling sonrası, pas sonrası, geri adım atarak, yana adım atarak. Hayatımda kimsenin maç boyunca böyle hareket etmeden durduğunu görmemiştim."

2019-20 sezonunda bir çaylak olarak, takım tarihinde tek bir sezonda en fazla üçlük atan oyuncu olan Robinson, tek sezonda takımın bu kategoride tüm zamanların lideri olma yolunun neredeyse üçte birini geride bırakmıştı.


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