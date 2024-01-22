Miami Heat'in emekli oyuncusu Udonis Haslem, Boston Celtics'in eski yıldızları Paul Pierce ve Kevin Garnett ile "gördüğü ilk yerde kavga etmeye hazır olduğunu" öne sürdü.



2010'lu yılların başlarındaki Heat-Celtics rekabetinde sıkça karşı karşıya gelmiş olan emekli üçlü arasından Pierce, bunca yıldan sonra bile Haslem'a saygı duymadığını belirtmişti.



Haslem, kendi podcast'inde Pierce ve Garnett'ten her zaman nefret ettiğini açıkça ortaya koyarak, bir markette kendilerine rastlarsa kavga etmeye hazır olduğunu dile getirdi:



"Benim dönemimde biz rakiplerimizden nefret ederdik. Aramızdaki rekabetleri falan herkes biliyor. Bugün bile, geçmişte Celtics'le oynadığımızda nasıl hissettiğimi biliyorsunuz, onlara asla katlanamazdım.



Tatum'ı ve Brown'ı severim. Fakat KG ve Paul gibi o yaşlı olanlar, s**tirip gidebilirler.



Genç nesil kendi arasında ne yaşıyorsa yaşasın. Ama yaşlı olanlar bilir, birinize bir markette falan rastlarsam, kapışmaya hazırım. Hangi reyonda olduğumuz önemli değil. Orada ne varsa altını üstüne getiririm."



2010-2014 yılları arasında 'Heatles' lakabıyla da anılan Miami ekibi, Pierce ve Garnett liderliğindeki Celtics'e karşı playoff serisinde namağlup kalırken, 2011 ve 2012 yıllarında kendilerini eleyen takım olmuştu.



