Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Haslem: "Mike bana öyle şeyler söylese, ağzına vururdum"

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu, ancak kendisine, takım arkadaşlarına davrandığı gibi davranmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu, ancak kendisine, takım arkadaşlarına davrandığı gibi davranmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Pazartesi yayınlanan The Last Dance belgeseli bölümlerinde, Jordan'ın takım arkadaşı Steve Kerr ile ettiği kavga hakkında konuşan Haslem, Richard Jefferson ile yaptığı röportajda, Mike'in kendisine "o****" ya da "i***" diyemeyeceğini, aksi takdirde kavga edeceklerini açıkladı:

"Michael Jordan'ın yaklaşımı, bazı şeylere karşı tam olarak benim yaklaşımımla aynı olmayabilirdi. Orada arada sırada hakaretler vardı. Ben onlardan biri olsaydım ve Mike bana da öyle konuşsaydı, Mike'ı dövmek zorunda kalabilirdim, o kadar diyeyim. Üstelik Mike'ı da ölümüne severim. Tüm zamanların en iyisi o. Ama bana öyle 'o***' ya da 'i***' falan diyemezsin. 'Yok' derim 'Mike, kapışmamız lazım.'"


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal