Haslem: "Mike bana öyle şeyler söylese, ağzına vururdum"

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu, ancak kendisine, takım arkadaşlarına davrandığı gibi davranmasına izin vermeyeceğini söyledi.



Pazartesi yayınlanan The Last Dance belgeseli bölümlerinde, Jordan'ın takım arkadaşı Steve Kerr ile ettiği kavga hakkında konuşan Haslem, Richard Jefferson ile yaptığı röportajda, Mike'in kendisine "o****" ya da "i***" diyemeyeceğini, aksi takdirde kavga edeceklerini açıkladı:



"Michael Jordan'ın yaklaşımı, bazı şeylere karşı tam olarak benim yaklaşımımla aynı olmayabilirdi. Orada arada sırada hakaretler vardı. Ben onlardan biri olsaydım ve Mike bana da öyle konuşsaydı, Mike'ı dövmek zorunda kalabilirdim, o kadar diyeyim. Üstelik Mike'ı da ölümüne severim. Tüm zamanların en iyisi o. Ama bana öyle 'o***' ya da 'i***' falan diyemezsin. 'Yok' derim 'Mike, kapışmamız lazım.'"



