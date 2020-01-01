Haslem, LeBron ve Hill'i sorgulayıp, baskı yapmış!

Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem'in Çarşamba günkü oyuncular toplantısında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks oyuncusu George Hill'i sorguladığı bildirildi.



Milwaukee Bucks'ın oynamama kararı ile başlayan tarihi bir an, Çarşamba günü oyuncuların sosyal değişim talep ederek boykota gitmeye karar vermesiyle yaşanmıştı.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, oyuncuların oynamama kararından sonra nasıl devam edeceklerine dair birkaç farklı seçenek vardı.



Haslem'ın, LeBron ve Hill'i ilerlemeyi planladıkları yol hakkında sorguladığı açıklandı.



Haynes'in raporuna göre:



"Haslem - Hill'e açık bir mesaj olarak - kendini kanıtlamış bir veteranın herkesin evine gitmesi gerektiğini önermesinin sorumsuzluk ve bencilce olduğunu, sebebinin ise genç oyuncuların bu kadar sert bir eylem için yeterli para miktarını biriktirmediğini açıkladı."



Duyguların yükselmesiyle Haslem'ın, ligin yüzü olduğunu iddia ederek LeBron James'e de meydan okuduğu belirtildi:



"Duyguların yoğunlukta olduğu anda, James'e ligin yüzü olduğunu belirterek baskı yaptı ve yıldız oynucuya ne yapmayı planladığını sordu.



Daha sonra James iddialara göre, "Çıkıyoruz" dedi ve neredeyse tüm takım arkadaşları da arkasından ayrıldı. İddialara göre Dwight Howard kalan tek Laker oldu."



Perşembe günü oyuncular, dünyanın sporcuları dinlemesine ve dikkati ırksal eşitsizlik ve polis vahşetine geri getirmesini sağlayan iki günlük bir boykotun ardından, bu gece sezona devam etme kararı aldılar.



