Haslem, koronavirüsü umursamayan gençlere: "S***meyin bahar tatilinizi!"

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Florida'ya parti yapmaya gelen gençlere tepki gösterdi: "Bu bir ölüm kalım meselesi!"



Koronavirüs salgınının, spordan eğitime ve ekonomiye ve aradaki her şeye kadar hayat üzerinde etkisi oldu.



NBA topluluğu doğrudan etkilendi ve son birkaç hafta boyunca birden fazla takımdan oyunculara virüs bulaştı. Birçok oyuncu ve antrenör, sosyal medyaya taraftarları ve ortak vatandaşları evde kalmaya ve gün boyunca ortak sağlık prosedürlerini uygulamaya çağırdı.



Ancak bazı kolej çocukları, salgının ciddiyetini görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Zamanlama, birkaç okul için bahar tatili ile çakıştı ve öğrencilerin sıcak hava bulunan şehirlere gitmesini sağladı.



"ONLAR GERÇEK MIAMI'Yİ GÖRMEMİŞLER"



Haslem, bu tutumun utanç verici olduğunu düşünüyor ve tepkisini de The Players Tribune'da şu şekilde gösterdi:



"S***meyin bahar tatilinizi. Evde kalın."



"Bu aptal kolej çocuklarının bahar tatilinde Güney Florida'ya geldiği videoyu gördünüz mü? 'Korona kaparsam, kaparım abi' falan diyorlar, saçmalıyorlar."



"Asla bir quizden daha ciddi bir şey için endişelenmek zorunda kalmamışlar. Ama hala buraya geliyorlar - devletimize geliyorlar - bir salgının ortasında, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ve bunu gerçekten söylemem lazım. Ne hakkında konuştuklarını bile bilmeyen ve bir grup aptalca davranan çocukların, şehrimizi bu şekilde anlatmasını görmek, beni yiyip bitiriyor."



"Komik cidden. Bu çocuklar parti yapmak için birkaç gün boyunca South Beach gibi yerlere uçuyorlar ve bütün Miami'nin böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama gerçek Miami'yi hiç görmemişler. Daha önce Liberty City'de bulunmamışlar. Bu kentin maaştan maaşa hayatını idame ettiren tarafını hiç görmemişler. Bu şehrin öğünlerden öğünlere hayatta kalan tarafını."



"Size bir şey söyleyeyim, her şehirde bir Liberty City var. Olağan sıkıntıları olan sıradan insanlar. Ve herkese bunu nasıl dinletebiliirim bilmiyorum, ama bunu kalbimin derinliklerinden söylüyorum: Gerçek Miami'de büyüyen insanlar? Onlar bu kriz sırasında herkes kadar savunmasızlar."



Miami halkını ve kültürünü bilen biri varsa, 2003'ten beri Heat ile birlikte olan Haslem olduğu şüphesiz.