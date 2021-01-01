Haslem: "KG, Duncan ve Kobe kadar 'sert çocuk' değil!"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem, eski NBA süperstarı Kevin Garnett'in NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Tim Duncan kadar sert olmadığını söyledi.



Haslem, KG, Kobe Bryant ve Tim Duncan'ın yer aldığı 2021 Hall of Fame sınıfından bahsetti. "Sertlik" konusu açıldığında ise, Garnett'i diğer iki oyuncudan ayırarak bu kategoriye ait olmadığını açıkladı:



"Sert çocuklar mı diyorsun? Bu adamlardan yalnızca ikisine muhtemelen sert çocuk diyebilirim ve bu da daha çok zihinsel sertlik. Ama bu adamlardan biri çok fazla konuşan bir adam. Ve bunun sertlikle pek alakası yok. Sert adam demek, sürekli konuşmak demek değil. Muhtemelen KG'yi sert çocuklar listesinden çıkarmak gerekiyor. Bildiğimiz gibi, Kobe, 'Liderlik işi bende, sizler sadece beni takip edin. Düşünce yapımı ve arzumu sizlere aşılayabilirsem de, iyi durumda oluruz.' diyen bir adamdı. Kobe işini böyle yapardı.



Tim Duncan sessiz bir suikastçı gibiydi. Çok fazla konuşmamasına rağmen sizi herkesten daha fazla kızdıran adamlardan biriydi. Böyle adamlar pek konuşmazlar ama sizi pişmiş tavuğa çevirirler. 30-15 yaparlar ve şampiyonluğu kazanırlar."



"YİNE DE BÜYÜK OYUNCUDUR!"



Haslem, KG'nin rakiplerini sindirmek için kendisinin pek tercih etmediği bir yolu tercih ettiğini, ancak bunun NBA kariyeri boyunca kazandığı saygıyı hak etmediği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi:



"KG benim pek hoşuna gitmeyen bir yöntem kullanıyor. Çok konuşuyor ve saygısızlık ediyor. Ancak bu, basketbol sahasında yaptıklarından ve bir basketbolcu olarak olduğu kişiden hiçbir şey götürmez. Bildiğimiz gibi lige çok genç yaşta giren ve kariyerinin en başından beri oyunu iki yönde domine edebilen bir adamdı. İki yönlü oyuncuların atalarından biriydi..."



