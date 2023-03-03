Miami Heat'in veteran forveti Udonis Haslem, kariyerinin son sezonunda Heat'in yaşadığı sıkıntılardan ötürü hüsrana uğradığını belirtti.



Haslem, Miami Herald'dan Anthony Chiang'a yaptığı açıklamada, Heat formasını giydiği son yılında gördüklerinden memnun olmadığını söyledi:



"Kaybetmeyi kimse sevmez. Geceleri resmen uykularım kaçıyor. Son yılımın böyle geçmesini istemezdim. Lakin benim için hayatta hiçbir şey kolay değildi ve elde ettiğim her şey için çalışmak zorunda kaldım. Bu da çalışmam gereken başka bir durum. İstediğimizi elde etmek adına kendimizi biraz daha zorlamamız lazım, hayat da böyledir zaten."



Heat şu anda 33-30'luk derecesiyle Doğu'da yedinci sırada yer alıyor.





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