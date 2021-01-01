Haslem, Heat'in bubble başarısını küçük görenlere ateş püskürdü!

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Heat'in 2020'de Orlando bubble'ındaki performansını "şans" olarak nitelendiren insanlara karşılık verdi.



NBA, 2020'de KOVID-19 nedeniyle Orlando'da bir bubble kurduğunda, takımlar karantinaya alınan ve birçok oyuncunun alışık olmadığı koşullarda oynamaya zorlanmıştı.



Sonunda, yalnızca Miami Heat ve Los Angeles Lakers ekipleri NBA Finallerine çıkmayı başarmış olsa da, birçok kişi Heat'in bu başarısını 'şans' olarak görmüş ve fazla takdir etmemişti.



GQ ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Haslem, bunun "şansa" olduğu anlatısına karşı çıktı ve o yıl ekibinin kazandığı başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışanlara şöyle yanıt verdi:



"Bubble'a ilk girdiğimizde arkadaşlara şunu söylemiştim: Rahatsız olmaya alışın. Mesele gidip kanepede uyuyarak, onlar için bu konuda bir örnek teşkil etmiştim. Kendisini rahatsız eden ilk kişi ben olmak istemiştim.



Bir sürü konserve çorba siparişi verip, yanıma sevdiğim atıştırmalıkları almış ve çok az Hennessy ile küçük bir tekila getirmiştim. Orada başarıya ulaşmamız için kendime böyle bir atmosfer yaratmıştım. Kimseyle konuşmamıştım. Ya odamda kalmıştım ya da Jimmy (Butler) ile kağıt oynamıştık. LeBron'u ne kadar sevsem de, onunla bir kez bile takılmamıştım.



Arkadaşlarımın ne sebeple burada olduğumuzu anlaması gerekiyordu. Onlar gençti, beni LeBron'la takılırken, onunla kağıt oynarken falan görmelerine gerek yoktu. Burada olmamızın bir sebebi vardı. LeBron'u yenmek istiyordum. Kafaları karışmamalıydı. Biriyle takılıp, sonra onu nasıl yenmek isteyebileceğimi anlayacak yaşta değillerdi. Odamdan çıkmamıştım. Üç, dört ay boyunca, bu böyle devam etmişti."



"ONLAR KUŞ BEYİNLİYSE, BİZ N'APALIM?"



Haslem, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Beni sinirlendiren şey, sonraki sezonu çok iyi geçirmediğimiz için, insanların Heat'in bubble'da yaptıklarını küçük görmeleri. Senin favori takımın ve oyuncun bubble'da kuş beyinli gibi davranmışsa, bizim suçumuz ne? Gelmiş havuz başında mangal partisi yapmaya falan çalışıyorlardı. Bunun için mi gittik oraya?



Rakipler narinse, bu bizim suçumuz mu? Yaptığımızı neden küçük görüyorsun? Lakers da sonraki sezon kötüydü ama kimse onlara bir şey dememişti. Milwaukee'nin geçen yıl bizi süpürdüğü gerçeği de değişmedi, fakat iki yıl önce onları yenen yine bizdik! Bunların hepsi kayıtlarda! Onlar bizi yendi, biz de onları yendik."



