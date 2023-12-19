Eski Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "karşılık vermeyecek" oyuncuları hedef aldığını söyledi.



Haslem, Draymond'ın en sonuncusu Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'in yüzüne vurması da dahil olmak üzere, son zamanlarda rakiplerine karşı yaptığı hareketlerle "çizgiyi aştığını" belirtti:



"Draymond, çizgiyi aştın artık. Draymond'ı severim. Bu ligde onun gibi gerektiğinde bir teknik faul alarak takım arkadaşlarını koruyacak sadece birkaç tane savaşçı var.



Ama böyle olayları biz başlatmayız. Biz zorba değiliz. İnsanlarla kavga etmeye çalışmayız. Biz bunları engelleyen adamlarız. Takım arkadaşlarımızı koruyan adamlarız. Draymond'a saygım büyüktür, fakat şu sıralar kendisi abartıyor."



Haslem ayrıca Green'in yalnızca karşılık vermeyeceğini bildiği oyuncuları hedef aldığını sözlerine ekledi:



"İnsanlar onun deli olduğunu düşünüyor ama bence çok akıllı. Çünkü kiminle uğraşacağını biliyor. Gobert'i boğdu, Nurkic'e vurdu. Kendisine karşılık vermeyecek adamlarla uğraşıyor."



Green, Golden State'in Suns'a karşı oynadığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Nurkic'in suratına vurduktan sonra oyundan atılmış, NBA tarafından ise daha sonra süresiz olarak uzaklaştırılmıştı.





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