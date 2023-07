Miami Heat'in eski veteranı Udonis Haslem, Paul Pierce'ın "Dwyane Wade'den daha iyiydim" ifadesini eleştirdi.



Pierce, Harlem'lı ünlü rapçiler Cam'Ron ve Maze'in 'It Is What It Is' isimli podcast'ine konuk olduğu bölümde, bir kez daha Wade'ten daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia etti.



Pierce'ın argümanı, Wade'in geçmişte kendisinden daha iyi takım arkadaşlarına sahip olmasından dolayı daha fazla şampiyonluk kazanması ve kendisinin bir oyuncu olarak daha iyi olması üzerineydi.



Wade'in eski takım arkadaşı Haslem, bu yorumlara pek sıcak bakmadı ve düşüncelerini bir Instagram paylaşımında yorum olarak şu şekilde ifade etti:



"Bu podcast'lerde millet resmen ağız ishali oluyor!"



Haslem, geçtiğimiz yıl Heat'e yönelik eleştirileri sebebiyle Pierce ve Kevin Garnett'e yine tepki göstermişti.