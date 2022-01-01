Haslem'dan Herro'ya destek: "Trae ve Luka kadar iyi olabilir!"

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, "Luka Doncic ve Trae Young" ile aynı kategoride olması gerektiğini söyleyen takım arkadaşı Tyler Herro'yu yine destekledi.



Sezon başlamadan önce Herro, kendisini Atlanta Hawks point guardı Young ve Dallas Mavericks forveti Doncic gibi süperstarlarla karşılaştırarak, isminin bu oyuncularla "aynı kategoride olması gerektiğini" iddia etmişti.



Herro'yu bu özgüveninden dolayı geçmişte destekleyen kişilerden biri olan Haslem, yakın zamanda Miami Herald'dan Barry Jackson ile yaptığı röportajda, halen aynı fikirde olduğunu belirtti:



"30 dakikadan fazla süre alıp 20'den fazla şut kullanan oyunculardan bahsediyoruz. Öteki tarafta ilk beş başlamayan ve daha kontrollü bir sistemde oynayan bir adam var. Burada herkes katkı veriyor ve herkes topa dokunuyor.



Tyler'a o adamlara verdiğiniz fırsatı verseniz, o adamlardan daha iyi olacağını söylemeyeceğim ama o da aynı derecede iyi olurdu. Tyler'ın ne kadar yetenekli olduğunu her gün görüyorum. Ne söylediğimin farkındayım. Onunla gurur duyuyorum. Yılın Altıncı Adamı ödülünü almanın maç kazanmak üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Maç kazanamıyorsak, bunların hiçbirinin bir önemi olmuyor."



Şu anda ligdeki en iyi genç oyunculardan biri olan Herro, sezonda yakaladığı 20.9 sayı, 4.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarla Yılın Altıncı Adamı ödülünün favorisi olarak görülüyor.



