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Haslem 3 dakika oynadı, oyundan atıldı!

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, dün gece Philadelphia 76ers karşısında sezonun ilk maçına çıktıktan dakikalar sonra, Dwight Howard ile tartışmaya girerek oyundan atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat veteranı Udonis Haslem, dün gece Philadelphia 76ers karşısında sezonun ilk maçına çıktıktan dakikalar sonra, Dwight Howard ile tartışmaya girerek oyundan atıldı.

Haslem, dün gece 76ers karşısında oynanan maçın ilk çeyreğinde oyuna girdikten sonra, ikinci çeyreğin ilk iki dakikası içinde Howard'ın bir pozisyonda kendisini itmesi sonrası kavgaya tutuştu.

Bu münakaşa her iki oyuncunun da teknik faul almasına neden olsa da, Haslem hızlı bir şekilde ikinci teknik faulü de alarak oyundan atıldı.

 

Haslem, kariyerinin yakında sona erebileceğine atıfta bulunarak, son maçının bu şekilde sona erme şeklinden pişman olmadığını söyledi:

"Bu son maçımsa, kariyerimi Udonis Haslem'a yakışır şekilde sonlandırdım. Atılarak."

Sadece üç dakika oynamasına rağmen, 40 yaşındaki oyuncu 2/2 şut isabetiyle 4 sayı ve 1 ribaundla maçı tamamlamış oldu.

Dün geceki karşılaşma, Miami ile 18'inci sezonunda olan Haslem'ın, geçtiğimiz sezonun başlangıcından bu yana oynadığı yalnızca beşinci karşılaşmaydı.


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