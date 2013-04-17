Haslem, 18'inci sezonuna Heat'te devam ediyor!

South Florida Sun-Sentinel'den Ira Winderman'a göre Miami Heat'in uzun zamanlı veteran oyuncusu Udonis Haslem, 18'inci sezonu için Heat'te devam edeceğini açıkladı.



The Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre, emektar oyuncu, organizasyonla 2.5 milyon dolarlık, tek yıllık bir sözleşme imzalayacak.



Bu, Haslem'in 2003'te NBA'e girdiğinden beri oynadığı tek organizasyon olan Miami ile imzaladığı dokuzuncu sözleşme olacak.



NBA kuralına göre Heat, 20 Kasım'a kadar Haslem ile pazarlık yapamıyor ve yeni sözleşmesini imzalayabileceği en erken tarih, 22 Kasım. Haslem'ın sözleşmesi, tam olarak 2.564.753 dolar değerinde bir anlaşma olacak.



Haslem'ın Heat için oynayacağı bir sonraki maç, kendiisini takım tarihindeki en yaşlı oyuncu yapacak. Geçtiğimiz sezon en son 14 Ağustos'ta oynamış olan Haslem, o gün 40 yıl 66 günlüktü. Bu, Juwan Howard'ın 17 Nisan 2013'te son Heat maçını oynadığı zamandan üç gün daha gençti.



Haslem, Heat ile son sezonlarda daha çok mentorluk rolü üstlenmişti ve 2019-20 sezonunda sadece dört maçta yer almıştı.



