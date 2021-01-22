Hasic için Ümraniyespor gelişmesi

Beşiktaş'ın Ajdin Hasic'i de önümüzdeki günlerde Ümraniyespor'a kiralayabileceği iddia edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Hasic için Ümraniyespor gelişmesi
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22 Ocak 2021 08:51
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı. Genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 dakika süre alabilmişti.

Kartal'ın, Ajdin Hasic'i de önümüzdeki günlerde Ümraniyespor'a kiralayabileceği iddia edildi.

Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük maçının kadrosuna da alınmayan 19 yaşındaki yetenekli futbolcunun düzenli şans bulmasının hedeflendiği ve bu nedenle bir kez daha kiralık verilebileceği belirtildi. Ajdin Hasic geçen sezon ligin ikinci yarısında kiralık olarak Ümraniyespor forması giyerken 8 maçta 2 gol, 2 asiste imza atmıştı.



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