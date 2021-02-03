Hasenhüttl: "9-0, korkunç bir yenilgi aldık"

Southampton menajeri Ralph Hasenhüttl 9-0 yenildikleri Manchester United maçı sonrası konuştu.

Abone Ol
Hasenhüttl: '9-0, korkunç bir yenilgi aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 04:06
Premier Lig'de Manchester United'a deplasmanda 9-0 yenilen Southampton'un hocası Ralph Hasenhüttl, maç sonunda konuştu.

Maçın skorunun kendilerini yıktığını belirten Avusturyalı hoca, Premier Lig tarihinin en farklı yenilgisi olan 9-0'ı 2. kez yaşamalarını şu sözlerle değerlendirdi.

"Ne diyebilirim ki... Korkunç bir yenilgi aldık. Sahada oynayanların hiç bir alternatifi kulübede yeterli kişi yoktu. Daha iyi savunma yapmak için de yeterli değildik. İlk 9-0'lık yenilgiden sonra da ayağa kalktık ve yine kalkmalıyız. Bu skor bu sezon şimdiye kadar yaptıklarımızı yansıtmıyor. 2. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra zaten yapacağımız bir şey kalmamıştı. Bakalım sezonu nerede bitireceğiz"



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için