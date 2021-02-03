Hasenhüttl: '9-0, korkunç bir yenilgi aldık'

Premier Lig'de Manchester United'a deplasmanda 9-0 yenilen Southampton'un hocası Ralph Hasenhüttl, maç sonunda konuştu.



Maçın skorunun kendilerini yıktığını belirten Avusturyalı hoca, Premier Lig tarihinin en farklı yenilgisi olan 9-0'ı 2. kez yaşamalarını şu sözlerle değerlendirdi.



"Ne diyebilirim ki... Korkunç bir yenilgi aldık. Sahada oynayanların hiç bir alternatifi kulübede yeterli kişi yoktu. Daha iyi savunma yapmak için de yeterli değildik. İlk 9-0'lık yenilgiden sonra da ayağa kalktık ve yine kalkmalıyız. Bu skor bu sezon şimdiye kadar yaptıklarımızı yansıtmıyor. 2. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra zaten yapacağımız bir şey kalmamıştı. Bakalım sezonu nerede bitireceğiz"



