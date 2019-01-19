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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takımın 6-0'lık galibiyeti hakkında konuşan Hasan Şaş, "İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir galibiyet sevindirici. Daha önemlisi pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek. Antrenmanda bunu gösterdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Daha da iyi olacağız. Bizi daha sert maçlar bekliyor. Şimdi Göztepe ve Alanya maçlarına konsantre olacağız. O maçlar daha sert geçecek. Daha da ciddi hazırlanacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok. Aynı ciddiyet ve sabırla galibiyetleri alacağız." dedi.Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru hakkında konuşan Hasan Şaş, "" diye konuştu.Santrfor bölgesine yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hasan Şaş, "" ifadelerini kullandı.Takımın maçtaki fizik seviyesine değinen Şaş, şöyle konuştu: "Tabii 10 günlük bir süreci, bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Ama takıma başka bir hava getirdi, değişik antrenmanları var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Liverpool'un 120 koştuğunu, Dortmund'un 122 koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik kondisyon seviyesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İlk yarıda çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Biraz daha bekleyelim, fizik kalite olarak daha iyi olacağız."Boluspor mücadelesinin oynanmamasının bugünkü kadroya etkisi üzerine gelen bir soruya Şaş, "Tamamen ayrı kadrolardı. Boluspor ile bu maç arasındaki kadrolar arasında 9-10 futbolcu farklıydı. Diğer oyuncuların fizik kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz, derin bir kadromuz yok. Tüm futbolculardan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı kadro ile çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.