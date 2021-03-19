Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama; "Laf attılar"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartışması hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Hürriyet
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Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama; 'Laf attılar'
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19 Mart 2021 08:44
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'ın Adana'da havalimanında bir kişiyle tartıştı ortaya çıkmıştı

16 Mart'ta İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddialara göre hava limanı çıkışında Erhan Önal'ın ölüm haberini alırken büyük üzüntü yaşadı. 44 yaşındaki futbol adamı terminalin çıkışında bir kişiyle tartışırken karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş'ı yatıştırmaya çalışarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

ORTADA BİR ŞEY YOKKEN...

Hasan Şaş olayla ilgili olarak Hürriyet'ten Adem Kabayel'e, "Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu" açıklamasını yaptı.



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