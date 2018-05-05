Hasan Şaş'tan Başakşehir paylaşımı; 'Mutlu edemez'

Teknik Direktörüyardımcılığını yapan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasına atıfta bulunan Hasan Şaş, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu edemez ifadelerini kullandı"Hasan Şaş'ın paylaşımında "Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon.." ifadeleri de yer aldı.