Hasan Şaş'tan Başakşehir paylaşımı; 'Mutlu edemez'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"BİZİ MUTLU EDEMEZ"
Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasına atıfta bulunan Hasan Şaş, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu edemez ifadelerini kullandı"
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon.." ifadeleri de yer aldı.
İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı
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"BİZİ MUTLU EDEMEZ"
Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasına atıfta bulunan Hasan Şaş, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu edemez ifadelerini kullandı"
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon.." ifadeleri de yer aldı.
İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın