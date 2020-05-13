Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevini bırakan Hasan Şaş mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj
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13 Mayıs 2020 22:48
Galatasaray'da görevinden istifa eden ve ayrılığı konusunda çeşitli spekülasyonlar olan Hasan Şaş, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Taraftarlardan birçok mesaj aldığını belirten antrenör, "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.



 

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