Hasan Şaş'ın Galatasaray üzüntüsü

Fatih Terim'in yeni sezon planlama oturumlarında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer almadığı haberleri geniş yankı uyandırmıştı, yeni gelişmeler var.

Haber; Sabah
Hasan Şaş'ın Galatasaray üzüntüsü
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01 Mayıs 2020 08:17
G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Teknik ekipte olmayacaklarına dair haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi ancak sarı-kırmızılı takımın perde arkasında farklı olaylar yaşanıyor.

Fatih Terim, Koronavirüs'ü yendikten sonra 3 Nisan'da futbolcularıyla video konferans yaptı. Bu görüşmede yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer alırken, Hasan Şaş ve Ümit Davala yoktu.

Hasan Şaş'ın bu duruma çok bozulduğu öğrenilirken, daha sonra Florya'da yapılan toplantılara da sadece Levent Şahin katıldı.

 

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