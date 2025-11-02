Hasan Şaş'tan derbi sonrası Uğurcan Çakır tepkisi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Süper Lig'deki Galatasaray-Trabzonspor derbisini SporON'da değerlendirdi. Şaş, 0-0 biten maçın ardından Uğurcan Çakır'ın röportaja gönderilmesine büyük tepki gösterdi.
"UĞURCAN ÇAKIR'I KAYBETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"
Galatasaray'a "Sizi iletişimciniz kim?" diye soran Hasan Şaş, "Trabzonspor-Galatasaray maçından sonra Uğurcan Çakır demeç vermeye çıkarılır mı ya? Bu nasıl bir iletişim! Kim ya sizin iletişimciniz, kim? Uğurcan Çakır'ı da mı kaybetmek istiyorsunuz? Ya bu çocuk zaten sıkıntıda, zaten binlerce mesaj alıyor. Sanki çocuk cinayet işlemiş gibi bir hareket ediliyor" ifadelerini kullandı.
"NİYE OYUNCUNUN PSİKOLOJİSİNİ BOZMAY ÇALIŞIYORSUN?"
Hasan Şaş, Uğurcan Çakır'ın maç sonu röportajına çıkarılmasıyla ilgili tepkisini şöyle sürdürdü:
"33 milyon euro kazandırdığı önemli değil bir taraftar için. Trabzon'dan gittin mi sen Trabzon'un düşmanısın, bitti. Konuşmasında hala kendini ispat etmeye çalışıyor. Şampiyonlar Ligi maçından 4 gün önce sen bu oyuncunun niye psikolojisini bozmaya çalışıyorsun? Bu nasıl bir iletişim ya! Ya sahada ıslıklanan Barış Alper Yılmaz'ı çıkarıyorsun. Yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Bu nasıl bir iletişim! Bu nasıl bir oyuncu seçimi yani!"