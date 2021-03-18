Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım"

Memleketi Adana'ya giden Hasan Şaş, havalimanı çıkışında bir vatandaşla tartışmaya girdi. Üç kişinin zor zapt ettiği Hasan Şaş, tartışma yaşadığı adama "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" diye bağırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı: 'Ağzını burnunu kırarım'
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18 Mart 2021 09:24
Hasan Şaş Adana'da ortalığı birbirine kattı.

Galatarasay'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

ÖNAL'IN VEFAT HABERİ SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Uçak indikten sonra telefonu çalan Hasan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

KARŞILIKLI ATIŞMA: "AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi.

İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı.

O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu. 



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