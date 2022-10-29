Hasan Özer: 'Takımımızda gelişim var'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, deplasmanda Altınordu'ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Müsabakanın başından itibaren pozisyon bulduklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:
"İkinci bölgede bekledik, çok sabırlı oynadık. Rakibin hata yapmasını bekleyerek hızlı çıkmaya çalıştık. İlk devre gol yememek önemliydi. İkinci yarıda bulduğumuz golden sonraki ikinci golle oyunu kopardık. Takımımızda gelişim var. Buradan 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. İyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçını kazanarak iç sahada kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz."
Müsabakanın başından itibaren pozisyon bulduklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:
"İkinci bölgede bekledik, çok sabırlı oynadık. Rakibin hata yapmasını bekleyerek hızlı çıkmaya çalıştık. İlk devre gol yememek önemliydi. İkinci yarıda bulduğumuz golden sonraki ikinci golle oyunu kopardık. Takımımızda gelişim var. Buradan 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. İyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçını kazanarak iç sahada kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz."
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