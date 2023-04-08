Hasan Özer: 'Şans yanımızda değildi'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer, "Böyle oynadığımız müddetçe inşallah biz bu ligde kalacağız diye düşünüyorum." dedi.



Özer, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ikinci devredeki oyundan çok memnun olduğunu, ilk 45 dakikalık bölümde savunma anlamında kötü olmamalarına rağmen rakiplerinin iyi mücadele ettiğini dile getirdi.



Geriye düştükten sonra skoru çevirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:



"Bazen şans yanımızda olmayınca, işte direkten dönen toplar, kaçırdığımız pozisyonlar bu önemli maçtan mağlup ayrılmak zorunda kaldık. Tabii lig devam ediyor, Adanaspor karşılaşması hariç 6 maçımız daha var. Perşembe günü Altay deplasmanına gideceğiz, her maç bizim için final. Böyle oynadığımız müddetçe inşallah biz bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Tabii ki risk var. Çünkü rakiplerimiz de güçlü ve bütün maçlar çok riskli. O yüzden bizim daha güvenli olabilmemiz için özellikle içeride oynadığımız maçlarda puan kaybetmememiz lazım. Bugün bir kaza yaşadık. Kaybettik ama bundan sonra daha güvenli olabilmemiz için puanları toplamamız lazım. Ben bu takıma, oyuncularıma güveniyorum. İnşallah o puanları toplayıp ligde kalacağız."





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