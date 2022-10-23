Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, "Oyunun hakkı mağlubiyet değildi ama kaybettik, yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar topa sahip olan, pozisyonlara giren takımın Yeni Malatyaspor olduğunu ifade etti.



İlk yarının son 15 saniyesinde yedikleri golün kendilerini zor durumda bıraktığını anlatan Özer, şöyle devam etti:



"İkinci yarıda da topa sahip olan, pozisyonlara giren, penaltıyı kaçıran bizdik ama futbolda bunlar var. Penaltı da gol de kaçıyor ama bu güzel oyunla kaybetmek bizi derinden üzdü. Ancak oyuncularımızın hem savunmada hem hücumda nasıl geliştiğini görebiliyoruz, bu sevindirici. Oyuncularım elinden gelen her türlü mücadeleyi ortaya koydu ama işte futbolda atamadığınız zaman ne yazık ki böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Oyunun hakkı mağlubiyet değildi ama kaybettik, yolumuza devam edeceğiz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bu oyunculardan başka oyuncumuz yok. Bu oyuncuları kazanmak zorundayız. İçeride kaybetmek üzücü, rakibe bir tane pozisyon vererek kaybettiğimiz bir maç, o yüzden çok üzgünüm."





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