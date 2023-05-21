Hasan Özer: 'Bir markayı ligde tutamadık'

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Çaykur Rizespor maçının ardından söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını kaydetti.



Ligdeki geleceklerini son maça bırakmamaları gerektiğine değinen Özer, şunları söyledi:



"Ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydik. Geldikten sonra rakiplerimizden iyi sonuçlar aldık. Rakiplerimizden bir adım önde düzlüğe girmiştik. Manisa, Eyüp, Bandırma ve en son Erzurumspor'a kaybettikten sonra umutlarımız azalmıştı. Ligde kalmak için şanslı durumdayken en az şansı olan takım konumuna geldik. Beraberlik Çaykur Rizespor'a yetiyordu. İyi mücadele ettik. Vazgeçmedik, sonuna kadar mücadele ettik ama ligde kalmayı başaramadık, üzgünüm. Bir markayı ligde tutamadık. Bayrak düştüğü yerden kalkar. En kötü günlerden biri bizim için."



