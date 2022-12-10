Hasan Özer: '3 puana ramak kalmıştı'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'la 1-1 berabre kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer, maçın ardından açıklamalarda bulunduç.



Hasan Özer ise son haftaların formda takımı Samsunspor'a karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Rakibin analizini yapıp çalıştığımız oyun şablonu bizim için önemliydi. İlk devre Samsunspor'a çok fazla pozisyon vermedik. İlk devre istediğimiz gibi geçti. Bazı atakları sonuçlandıramadık. İkinci devre Samsunspor daha baskılıydı. İkinci gol fırsatını değerlendiremeyince son dakikalarda yediğimiz golle bir puanla dönmek zorunda kaldık. Üç puana ramak kalmışken yediğimiz gol bizi üzdü. Oyuncuların performans ve isteğinden memnunum. Alt sıralardan kurtulmak için bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Üç puan alamadığımız için üzgünüz."





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